Kjørte av veien

Politiet rykket ut til Daleveien i Sandnes mandag kveld etter at en bil hadde kjørt ut av veien. Politiet fant etter hvert en utenlandsk mann i midten av 30 årene på en adresse. Han innrømmet at han hadde kjørt bilen. Det er mistanke om at mannen promillekjøring, og han er anmeldt.