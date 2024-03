Kjørte 100 km/t over fartsgrensen

Lørdag formiddag i 14-tiden kjørte to bilførere i høy hastighet forbi en av UP sine sivile biler på Kyrkjevegen ved Varhaug kirke i Hå kommune. UP la seg på hjul og målte den ene bilføreren, en kvinne i 20-årene, til 150 km/t i 60-sonen, skriver Jærbladet. Den andre bilføreren stoppet ikke på signal fra politiet og ble målt til 161 km/t i 60-sonen. Det er en mann i 20-årene som eier denne bilen. Så høy fart fører vanligvis til tap av sertifikatet i tre år, opplyser politiet. Og når farten er over 115 km/t i 60-sonen, kan bilisten også få fengselsstraff.