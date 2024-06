– Jeg stusser over valg av strekning med tanke på at dette har vært en omdiskutert vei når det gjelder fart.

Pressesjef i Trygg Trafikk Christoffer Solstad Steen uttaler seg vanligvis ikke om noe som er godkjent av veimyndighetene.

Men her velger både han og regionlederen i Rogaland å si hva de mener om reklamefilmen som ble spilt inn i den 14 km lange undersjøiske tunnelen.

– Vi ble orientert om beslutningen, men vi støttet den ikke. Vi mener filmen sender ut feil signaler, sier Elisabeth W. Haaland.

Det var en natt i april i år at bilfabrikanten Bentley fikk bruke Ryfylketunnelen til å spille inn reklamefilmen for sin nye bil Continental GT Speed. På det raskeste var bilen oppe i 335 km/t.

Har avvist å øke fartsgrensen

Fartsgrensen er 80 km/t for vanlige bilister. Et politisk ønske om å heve fartsgrensen til 110 km/t ble tidligere blankt avvist av Statens vegvesen.

Svaret som Stavanger Aftenblad skrev om, var at tunnelen ikke var bygd for så høy fart

– Vi tar veldig sterk avstand fra å kjøre for fort. I dette tilfelle med Bentley var det gjort under veldig strenge sikkerhetsløsninger, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Svenn Egil Finden.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Svenn Egil Finden Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Er det ikke selvmotsigende at vegvesenet har sagt klart nei til å øke farten fra 80km/t til 110 km/t for vanlige bilister, men sier ja til at denne bilen kan kjøre mye fortere?

– Hvis det ikke var trygt, så ville det ikke vært akseptabelt.

Finden understreker at tunnelen var stengt på grunn av planlagt vedlikehold. Bilprodusenten hadde ikke fått ja til stenge tunnelen bare for seg, men de fikk ja til å bruke deler av tunnelen når den likevel var stengt.

Politiet var også med på møtet mellom Statens vegvesen og arrangøren av filminnspillingen. Ifølge Finden gikk de god for at sikkerheten var ivaretatt.

Ryfylketunnelen er en del av fastlandsforbindelsen Ryfast som erstatter ferjen mellom Stavanger og Tau. Mesteparten av regningen betaler bilistene.

Det er Statens vegvesen som uansett bestemmer om veien skal stenges eller ikke.

– Når et veianlegg er stengt er det mulig å ha arrangement som er over fartsgrensen. Sykkelløp er eksempel på det. Der er farten ofte over fartsgrensen.

Vil ikke mene noe om signaleffekten

– Jeg er ikke begeistret for at veimyndighetene sa ja til dette, sier Jonas Andersen Sayed.

Tidligere leder i fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland og tidligere ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed (KrF) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Da Ryfast ble åpnet i 2019 var han leder for fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. Han jobbet aktivt for å få på plass fartsovervåkning i Ryfylketunnelen.

– Det var viktig, etter flere tilfeller av galmannskjøring i tunnelen. Men det var en lang kamp, minnes Andersen Sayed (KrF).

Han synes det er flott at en bilfabrikant bruker veier i Rogaland til å promotere bilene sine, men synes Ryfylketunnelen ikke var noe godt valg siden nettopp høy fart har vært et problem på denne strekningen.

– Vi får jo også kunnskap om fart når vi har gitt denne tillatelsen, sier Finden.

– Tenker dere at signaleffekten er uheldig?

– Jeg vet ikke om jeg skal ha så mye formening om det. Det ble sagt overfor arrangøren at dette skulle poengteres at dette ble gjort under spesielle rammer. Og det fremstår jo også i filmen at det er gjort