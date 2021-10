Kjøreopplæring skal ikke gi fravær

Rogaland fylkeskommune vil søke om å få et prøveprosjekt der kjøreopplæring for elever i den videregående skolen ikke skal gi fravær.

I dag er det bare den obligatoriske kjøreopplæringen som gir gyldig fravær for videregående elever.

Fremskrittspartiet fikk i formiddag flertall i fylkestinget for sitt forslag om at Rogaland skal bli et prøvefylke for fraværsreglene knyttet til kjøreopplæring for elevene.