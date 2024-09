I over 15 år har folk i Stavanger-regionen kjørt til Bruktbuå for å finne billige, brukte varer. Nå er bua stengt, og et flunkende nytt kjøpesenter har åpnet.

Det hadde aldri skjedd uten funnene til en gruppe studenter med sommerjobb på regionens sorteringsanlegg i 2021.

Da den assisterende avdelingslederen Tord Tjelflaat fikk se resultatene, gikk det kort tid før Ivar tok en beslutning om å øke kapasiteten kraftig.

– Vi så at store mengder brukbare varer gikk i søpla. Men vi hadde aldri gjort noen ordentlig kartlegging, sier Tjelflaat.

På åpningsdagen stod 400 personer i kø for å slippe inn i Norges, og kanskje Europas, største kjøpesenter for ombruk.

Forventer femdobling

Spørsmålet Tjelflaat og studentene stilte seg sommeren 2021 var enkelt: Hvor mange flere varer kunne Ivar gi nytt liv?

Emilie Larsen, Solveig B.J. Aarak og Tora Lindheim hadde sammen med Frøydis Steinset (ikke på bildet) sommerjobb hos Ivar i 2021. Foto: Ivar

En av studentene var Emilie Larsen. Sammen med de andre i gruppen observerte Larsen kundene på Forus gjenvinningsanlegg i åtte uker. Hva kastet de?

Emilie Larsen. Foto: Jakub Spadlo / NRK

– Vi samlet inn, veide og satte prislapp på alt kundene sa var brukbart, sier Larsen.

Resultatene var slående:

Over halvparten av kundene kastet varer som kunne fått nytt liv.

kastet varer som kunne fått nytt liv. Nær 1 av 3 elektroniske varer, for eksempel høyttalere, TV-er og kjøkkenmaskiner, var brukbare. Bare på Forus gjenvinningsstasjon utgjør det rundt 400 tonn hvert år.

for eksempel høyttalere, TV-er og kjøkkenmaskiner, var brukbare. Bare på Forus gjenvinningsstasjon utgjør det rundt hvert år. Store mengder rengjøringsmiddel, maling og olje ble kastet. Svært mye kunne blitt brukt av andre.

Bruktbuå tok imot over 800.000 kilo ombruksvarer hvert år. Men studentene mente det var grunnlag lokalt for å ta imot 5.000 tonn hvert år. Det ble en øyeåpner for Tjelflaat og Ivar-ledelsen.

– Vi hadde en anelse om at mye brukbart gikk i søpla, men hadde aldri noen ordentlig kartlegging, sier Tjelflaat, som har 30 år i avfallsbransjen bak seg.

På bakgrunn av funnene til studentene, åpnet Ivar nylig et kjøpesenter for ombruksvarer. Tjelflaat forventer å kunne mer enn femdoble omsetningen av brukte varer.

Bruktbutikken hadde over 200.000 besøkende i 2023. Her kjøpte vi 870.000 kilo brukte varer i fjor.

Trolig Europas største

Kjøpesenteret, som har fått navnet R:Elsk, er det største i Norge og trolig det største på kontinentet.

– Det er trolig Europas største. Jeg har aldri hørt om maken, sier ringreven Tjelflaat.

Og interessen har vært skyhøy siden Ivar åpnet senteret 28. august. Køen stod langt ut av inngangsdøren da det nye senteret åpnet.

– Det er helt vilt! Det går over all forventning, sier Tjelflaat.

Tord Tjelflaat er assisterende avdelingsleder for gjenvinning i Ivar. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

Kjøpesenteret skal være stedet for gode bruktkjøp og reparasjonstjenester. Møbler, pyntegjenstander, sportsutstyr, bygningsartikler, hvitevarer og verktøy er blant varene som tilbys.

I tillegg vil senteret bli arbeidsplassen til flere personer som tidligere har falt utenfor arbeidslivet. Ifølge en studie fra Sintef fra 2021 kan gjenbruk og reparasjon gi Norge 20.000 nye arbeidsplasser.

Ny lov skal sørge for at vi kaster mindre

Basert på kartleggingen av rogalendingenes søppelvaner, estimerte studentene at 84 millioner brukbare varer kunne «reddes» årlig i Norge.

– Det har vært en øyeåpner å se hvor mye som faktisk blir kastes, som kan brukes. Det er et stort miljøavtrykk at vi forbruker så mye, sier tidligere student Larsen.

Regjeringen har blitt kritisert for å gjøre for lite for å stoppe forbrukskarusellen, men i sommer ble det vedtatt en ny lov om bærekraftige produkter (ekstern lenke).

Hensikten er å bidra til at produkter kan vare lenger, kunne repareres lettere og skape mindre avfall.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) sier at regjeringen jobber for mer ombruk. Hun mener at regjeringen har gjort det enklere å handle med brukte varer.

Klima- og miljødepartementet, her ved statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp), mener tilbud som R:Elsk gjør det enklere å velge ombruk. Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK

– Jeg synes dette er et kjempebra initiativ. Veldig mye av det vi kaster, kan brukes om igjen, og det er bra at Ivar tar tak i dette. Slike tilbud, som gjør det enkelt for folk å velge ombruk, synes vi er veldig positivt.

Hos R:Elsk i Sandnes sier kunde Karianne Olsen at hun er meget fornøyd med at et flunkende nytt ombrukssenter har åpnet i regionen. Hun forventer at hun vil komme hit ganske ofte.

– Vi har jo egentlig altfor mange ting hjemme. Så det å kunne levere det inn, slik at andre får bruk for det, er helt genialt, sier Olsen.