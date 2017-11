Kjøper oljefelt i Nordsjøen

Statoil vil overta driften av Martin Linge-feltet, og kjøper Total sin eierandel, samt Garantiana-funnet, for 11,8 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv. Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.