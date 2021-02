Kjøper oljefelt

Hitecvision kjøper oljefelt for over 9 milliarder kroner skriver Aftenbladet/E-24. Imellom ett og to år har ansatte i Jåttåvågen arbeidet med å kjøpe de fleste av den amerikanske oljegiganten Exxon Mobils eiendeler på britisk side av Nordsjøen.