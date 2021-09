Kjøp av Haugesund stadion

Bystyret i Haugesund har gitt kommunedirektøren fullmakt til å kjøpe aksjene i Haugesund stadion AS for inntil 39 millioner kroner.

– Det er en god løsning både for Haugesund kommune og fotballen. Det gir muligheter for en bedre kapasitet, også i breddeidretten, sier kommunaldirektør i Haugesund, Simon Næsse, og legger til:

– Jeg er glad for at dette kjøpet bidrar til at FK Haugesund har en mer stabil økonomi i de neste årene.