Kjente seg pressa til å stille på jobb

Aftenbladet fortel i dag om ei jordmor som kjente seg pressa til å gå på helgevakt. Ho kjente seg i form, fordi det var kort tid sidan ho hadde hatt korona. Den næraste leiaren bad ho om å stille på jobb med munnbind dersom ho ikkje hadde feber, fordi det ikkje var nokon andre jordmødrer som kunne stille opp. Jordmora understrekar at ho ikkje kritiserer den næraste leiaren sin, men heller toppleiinga for at sommarbemanninga er for liten.

– Det er forferdeleg at nokon kjenner seg pressa til å gå på jobb, seier fungerande klinikksjef Marit Halonen Christiansen.