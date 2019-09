Kjendiser inn i kommunestyrene: – Kan ha ulemper

– Jeg er beæret over å ha blitt valgt inn. Det er jo en voldsom tillitserklæring, og det setter jeg pris på, sier Wasim Zahid.

Han er blant annet er kjent som «twitterlegen», og som forfatter og TV-profil fra NRK-serien «Hva feiler det deg?».

Zahid stod på lista for Arbeiderpartiet i Bærum og fikk 254 personstemmer og 12 slengere, noe som var nok til å sikre ham den siste av Aps åtte plasser i kommunestyret.

Zahid tror kjendiser kan være med å øke interessen for politikk.

– Og kanskje fronte viktige saker. Ulempen er kanskje at mange ikke har tid nok, sier han.

Forfatter Tore Renberg ble valgt inn i Stavanger bystyre for Ap. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Etter årets valg står Ap fram som selveste kjendispartiet. I Stavanger ble nemlig forfatter Tore Renberg valgt inn for partiet. Skuespiller Kristoffer Joner har allerede sittet i bystyret i én periode, og ble nå gjenvalgt for Ap.

Viking-trener blir Ap-politiker

Men det er ikke bare kulturkjendiser som gir seg politikken i vold. I Sandnes er Viking-trener Bjarne Berntsen klar for å gjøre en innsats – også han for Ap.

Det var en bekjent fra fotballen som ville ha ham på valglista.

– Jeg sa nei mange ganger, men til slutt sa jeg ok. Men da ville jeg stå så langt nede

Det hjalp imidlertid ingenting. Berntsen fikk nemlig 189 personstemmer og 26 slengere fra andre partier. Resultatet ble 6. plass og sikker plass i bystyret.

Men Viking-treneren lover at han skal få tid til politikken imellom treninger og bortekamper:

– Når jeg engasjerer meg, er det for fullt. Jeg gjør ikke noe halvveis.

Viking-trener Bjarne Berntsen håper på like mange seire i politikken i Sandnes - også han for Ap. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det gjør heller ikke Wasim Zahid i Bærum. Kjendislegen har allerede flere jern i ilden.

– Det gjelder å prioritere korrekt, samt være effektiv. Jeg skal gjøre mitt beste, sier han.

Lenger nord er artist Ida Maria Børli Sivertsen klar for å gjøre en innsats som eneste politiker fra Miljøpartiet De Grønne i Nesna kommune i Nordland.

Artist Ida Maria Børli Sivertsen ble gjenvalgt som MDG-representant i Nesna. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vi kan også nevne at forfatter og sjakkekspert Hans Olav Lahlum er valgt inn i kommunestyret i Gjøvik for SV. Og God Morgen Norge-programleder Signe Prøis Tynning i Porsgrunn for Ap. Hun stod på 30. plass, men endte på 6. plass på lista (se fakta).

Kjendiser i politikken Ekspandér faktaboks Wasim Zahid, lege, forfatter og TV-personlighet: Bærum (Ap) Kristoffer Joner, skuespiller: Stavanger (Ap) Tore Renberg, forfatter: Stavanger (Ap) Bjarne Berntsen, Viking-trener: Sandnes (Ap) Ida Maria Børli Sivertsen, artist: Nesna (MDG) Hans Olav Lahlum, forfatter og sjakkekspert: Gjøvik (SV) Signe Prøis Tynning, God Morgen Norge-programleder: Porsgrunn (Ap) Line Victoria Husby Sørensen, blogger: Bamble (Ap) Anneli Drecker, artist: Tromsø (vara for Ap) Camilla Fors, tidligere glamourmodell og realitydeltaker: Harstad (vara for Venstre)

– Brukt i årevis

– Kjendiser har blitt brukt i årevis som et slags triks for å gjøre partiet kulere, sier Svein Tuastad, statsviter ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Fordelen er åpenbar: Kjendiser skaper blest om partiene. Men det kan også gå andre veien, ifølge statsviteren.

– Det har ulemper hvis kjendisene egentlig er uinteresserte, og presser engasjerte politikere ut.

Forfatter og sjakkekspert Hans Olav Lahlum ble valgt inn i Gjøvik for SV. Foto: Gro Engen/NRK

Selv satt Tuastad i Stavanger bystyre for SV for cirka 20 år siden. Han tror flere kjendiser egentlig ikke vet hvor kjedelig lokalpolitikk kan være.

– Hverdagen i kommunestyret preges av mange kjedelige saker og lite ideologi. Du må sette deg inn i saker som er vanskelige å forstå, og som ofte framstår som uviktige. Så hvis du kommer inn og tenker at dette skal bli veldig spennende, så risikerer man å bli litt skuffet, sier han.