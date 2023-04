Kjende seg svindla av pengeinnsamlar

Ei kvinne på Jørpeland opplevde måndag kveld at ein mann kom på døra og ville gi ho roser. Då ho tok imot dei, fekk ho vita at mannen også samla inn pengar til Ukraina, og meinte at ho burde bidra med 200 kroner, skriv Strandbuen. Seinare har kvinna funne ut at same mann også hadde oppsøkt andre stader i Jørpeland i same ærend.