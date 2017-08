Kjemper om Trollpikken-navnet

To personer kjemper om å få lov til å bruke navnet «Trollpikken» som varemerke, skriver VG. Det er patentstyret som avgjør saken, og «Trollpikkens far», Kjetil Bentsen, ligger best an siden han var først ute med søknad. Mette Jeanette Tønnesen (29), som har vokst opp i området, har også søkt.