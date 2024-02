Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tine og Nortura rapporterer om et svært godt år i 2023, til tross for mangel på egg og melk.

Året 2023 var preget av både mangel på egg og melk. Og det var eggmarkedet det gikk hardest utover. Det ble rett og slett produsert for lite i forhold til forbruket og salget.

Likevel leverer Nortura og Tine store resultatforbedringer, kommer det fram i deres årsrapporter.

Driftsresultatet til Nortura endte på 258 millioner kroner, og Norturas omsetning er for første gang over 30 milliarder kroner.

En rekord der altså.

– Vi er veldig stolt og letta over at vi kan levere positive tall, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fylte ikke kvoten

Omtrent én prosent for lite melk ble produsert i forhold til etterspørselen, ifølge Landbruksdirektoratet.

Dette er ikke alvorlig.

Enklere sagt: Det var ingen utstrakt melkemangel i fjor.

Men selve kvotefyllinga var på 88 prosent. Det betyr at Tine måtte bruke av lageret de har bygget opp.

– Dette har ført til at man har brukt opp det lageret som var av melkepulver, sier Ståle Hustoft, leder i Rogaland bondelag.

Tørking av melk til melkepulver er en viktig del av markedsreguleringen, men nå fører mangelen til at Landbruksdirektoratet har satt ned tollen på melkepulver.

Hustoft er selv melkebonde og leverte 80 prosent av sin egen kvote i fjor.

– Jeg har jo bidratt til en underdekning, men det var hovedsakelig på grunn av tørke. Det gikk ut over beiteområdet, sier han.

Melkebonde Ståle Hustoft med en maskin i fjøset. Han sier 2023 var et tøft år for melkebønder. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Overskudd til bøndene

Men Tines salgsinntekter i 2023 endte på rundt 26,5 milliarder kroner. Det er en økning på 6,6 prosent fra 2022.

Årsresultat etter skatt endte på 1,2 milliarder kroner, en økning på 7,4 prosent fra året før.

– Det betyr at vi kan dele ut over én milliard kroner til eierne våre. Det er det ultimate beviset på at du gjør en forskjell når du velger Tine i butikken, sier konsernsjef Ann-Beth Freuchen.

Etterbetalingen vedtas av årsmøtet i Tine og utbetales i mai.

Det vil si at over én milliard kroner fordeles på de 8000 melkebøndene i landet.

Selv om det ble levert for lite melk i 2023 var det likevel ikke mangel på melk i butikkhyllene. Og Tine solgte godt, også i år. Foto: NTB

Ser lysere på 2024

Melkebonde Hustoft sier 2023 har vært svært utfordrende for melkebønder.

– Vi visste det kom til å bli et krevende år fordi kostnadsveksten kom knallhardt.

Men han håper og tror 2024 vil bli et bedre år for bøndene.

– Vi ser lysere på dette året basert på at kostnadsnivået har stabilisert seg og delvis gått ned, sier han.

Han sier det er bra at Tine har fått et overskudd til tross for mangel på produksjon.

– Nå har det vært et fokus på at vi ikke har klart å dekke markedet, så dette er veldig positivt, sier Hustoft.

Hustoft er glad for årsresultatet til Tine. Men han gir ikke opp kampen om at melkebønder skal få bedre betalt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Eggkrise

Også har du kanskje lagt merke til at det har vært færre egg i butikkhyllene?

Prognosen for i år er at det vil bli produsert 20 millioner egg for lite.

De siste ti årene har hønene lagt flere egg enn vi nordmenn har klart å spise. Dette skjedde også i fjor.

Likevel så vi en mangel på egg:

I flere butikker har lapper som dette blitt klistret på eggdisken. Og det fortsetter i 2024. Foto: Celina Ekholt

Ifølge Nortura har et større sykdomsutbrudd i Sverige og Europa, samt en svak kronekurs gjort at flere aktører kjøper mer norske egg enn normalt.

– Forferdelig situasjon

Eggbonde Halvor Sveen i Østerdalen er kontant når han får spørsmål om hvordan 2023 har vært:

– Helt forferdelig.

– Vi har en økonomi som ikke ligner grisen. Høna produserer godt, men prisen til produsent må drastisk opp, sier han.

Halvor Sveen er eggbonde i Rena i Innlandet. Han sier hønene produserer godt, men at lønna er for dårlig. Foto: Frode Meskau / NRK

Eggbonde Trond Elden i Steinkjer sier eggåret 2023 var helt ok, med unntak av hva han fikk betalt.

Han tror mye av eggmangelen i norske butikker handler om at folk hamstrer.

– I det øyeblikket media snakker om underskudd så løper mange til butikken og hamstrer. Det er veldig uheldig og skaper et helt feil bilde av hva som egentlig er tilfelle, sier bonden.

Trond Elden er eggprodusent og bonde fra Steinkjer. Han sier norske eggprodusenter er gode på å produsere friske, fine og sykdomsfrie egg uten bruk av medisiner. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Får mer betalt

Nortura har anledning til å sette prisene på egg to ganger i året. Da prisene ble fastsatt i oktober, økte disse med 40 øre.

Neste eventuelle prissetting vil være i mai.

Det er ikke enda vedtatt om Nortura skal gi bøndene noe av overskuddet deres i 2023.

Men Norturas sentralstyre anbefaler ikke at bøndene skal få noe utbetalt.

– I 2022 gikk vi på et stort underskudd som flølge av konstnadsøkningene. Vi trenger disse pengene for å sikre soliditeten til Nortura, sier konserndirektør Kjell Rakkenes.

Et brett med egg hos Steinsland & Co. på Jæren. Foto: Ole Andreas Bø

Onsdag ble det kjent at Landbruksdirektoratet gir 17 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til norske bønder.

Nær 37.200 jordbruksforetak får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka.

Aldri har engangsutbetalingen i produksjonsstøtte vært større. Det blir gitt 2 milliarder kroner mer enn i fjor.

– Det er ikke overraskende. Dette er fra forhandlingsresultat i fjor. Det er ikke nok, men det er i hvert fall en betydelig grad av kostnadsdekning, sier melkebonde Hustoft.