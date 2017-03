Kjempeinteresse for Rosenbergjobber

Rosenberg har mottatt over 500 søknader på én uke skriver Sysla. Permitterte og oppsagte med fortrinnsrett på arbeid, får jobbene sine tilbake. Nærmere 40 nye ansatte er alt på plass. Det var for en uke siden det ble kjent at Rosenberg skulle oppbemanne med 200 personer.