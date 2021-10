Kjempar mot gjengroing av elva

Eit omfattande arbeid med å reinse ei av dei beste lakseelvane i landet, Suldalslågen, har starta opp.

Kraftproduksjonen har påverka vassføringa i elva, og resultatet har blitt gjengroing av elvebotnen.

Nå er det sett inn gravemaskinar som rotar opp elvebotnen for å få vekk mose og andre vekstar som dekkjer til.

Forskinga viser at dette kan skape gode oppvekstlevevilkår for lakseyngelen igjen.