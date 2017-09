Kjempar for dei ikkje-returnerbare

Fleire ikkje-returnerbare asylsøkjarar i Stavanger-selskapet Plog AS, har nyleg fått beskjed frå politiet i Oslo om at dei ikkje lengre får jobba. Dagleg leiar Arne Viste, krev nå at politiet endrar praksis, sidan politisaka mot han er lagt vekk.