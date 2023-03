Kjem ikkje inn på bussterminalen

Passasjerar klagar over at den nye bussterminalen i Haugesund stenger klokka 20 på kvelden og at dei må stå ute og venta i kulden, skriv Haugesunds avis. Det er fordi det har vore mykje hærverk både inne og ute, opplyser Rogaland fylkeskommune, som eig terminalen.

Opningstida skal utvidast til klokka 22 utover våren og sommaren.