Kissel forsetter i Oilers

Dan Kissel (37) tar ytterligere et år i Stavanger Oilers, skriver NTB.

Kissel har spilt 563 kamper for Stavanger og har flest poeng i klubben gjennom tidene.

Stavanger ble nylig slått ut av NM-sluttspillet i en heftig semifinaleserie mot Vålerenga som gikk helt til sju kamper. Kissel har tidligere vunnet sju titler med Stavanger, den første i debutsesongen 2012/13.

– Årgangsvin, verken mer eller mindre. Nok en gang legger Dan bak seg en strålende sesong, og vi er selvsagt veldig glade for at han har bestemt seg for å fortsette i Oilers-drakten, sier sportssjef Pål Higson i Stavanger Oilers til klubbens nettsted.