Kenguruen på Karmøy er fanget

– Vi traff han med bedøvelsespil. Han er nå i dyreparken og har det bra, sier Tore Hausken, som er veterinær og en del av jaktlaget.

Kenguruen ble funnet nær Storesund barnehage, hvor han i en lang periode har oppholdt seg. Dyret har vært så mye i området at det daglig har måttet plukkes avføring i barnehagen før barna kunne gå ut for å leke.

Den siste uken har jaktlaget forsøkt å finne han for å bedøve han med pil, men kenguruen har virket skremt og har holdt seg på avstand. I dag var han mindre sjenert.

– Han befant seg bare noen meter fra oss, sier Hausken.

Han har nå våknet opp etter bedøvelsen og er inne i dyreparken Haugaland Zoo.

Selv om kenguruen har vært borte i flere måneder har han ikke holdt seg lang unna mennesker. Den har stadig blitt observert på nært hold. Foto: LESERBILDE

Dyreparken har tidligere forsøkt å få han tilbake på forskjellige måter. Planene har inkludert å fange han med garn og å lokke med mat. Det har ikke fungert.

Eieren av dyreparken Bernt Kai Velde ønsker ikke å uttale seg til NRK.

På rømmen i to og en halv måned

Kenguruen rømte fra parken 11. mai. Siden da har han hold seg i området rundt Storesund barnehage og har ofte blitt observert av mennesker.

Kenguruen har ofte vist seg for mennesker i området. Du trenger javascript for å se video. Kenguruen har ofte vist seg for mennesker i området.

Kenguruen har ikke vist noe aggressivitet mot mennesker. Den har isteden vært en fryd for mange som har sett den. De ansatte og barna i Storesund barnehage kjenner nå godt til dyret.

– Det er veldig positivt at han blir fanget slik at han kan komme seg dit han hører til. Men det er jo litt tungt at vi ikke kan gå på kengurujakt mer, sier Merete Hagenberg, pedagogisk leder i Storesund barnehage.

Merete Hagenberg som jobber i Storesund barnehage har møtt kenguruen støtt og stadig. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Det er ikke sikkert det blir siste gangen barna fra Storesund barnehage ser dyret, men nå er det de som må besøke kenguruen.

– Vi har hatt en tradisjon på å reise inn i dyreparken med de eldste barna. Vi gjør nok gjerne det igjen for å hilse på kenguruen, sier Hagenberg.

Presset av Mattilsynet

Mattilsynet har tidligere krevet handling for å fange kenguruen. De mener dyreparken ikke har gjort nok. I en rapport står det at dyreparken ikke hadde rutiner for hvordan de skulle håndtere rømninger.

«Dette er dårlig dyrevelferd, og vil kunne føre til at dyret kan bli gående over tid med skader og smerter. Det er derfor Dyreparken Haugaland Zoo sitt ansvar å sikre at kenguruen kommer tilbake i parken i løpet av kort tid etter rømningen» står det i rapporten.

– Det er en stor lettelse at kenguruen er tilbake i dyreparken, sier avdelingssjef i Mattilsynet, May Vestbø.

Men hun er ikke fornøyd med tiden det har tatt på å få kenguruen på plass.

– Det at de har klart å fange den nå, forteller oss at de kunne klart det før. Kenguruen kunne blitt skadet i tiden den var utenfor dyreparken, sier Vestbø.