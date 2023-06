Ballettskoa ligg i hylla på rommet til 15 år gamle Valentina. Denne veka har ho opptredd i lag med kulturskulen i parken på Åkra.

Tysdag kom ho opp i spansk på munnleg eksamen.

I morgon skal ho forsvare seg for sensor.

Til helga reiser ho til Gol på klassetur med vennene i 10. klasse.

Og neste fredag, når siste skuledag på ungdomsskulen er overstått, drar ho til Trondheim for å representere Rogaland i Ungdommens kulturmønstring med eit dansenummer ho har laga sjølv.

Når ho kjem heim, blir ho kasta ut av Noreg.

15 år gamle Valentina drøymer om å jobbe med kultur når ho blir vaksen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er vanskeleg å fokusere på alt eg må når eg må tenke på at eg kanskje blir kasta ut, seier ho og legg til:

– Eg tenkte Noreg var ein stad alle kunne vere med, hjelpe og jobbe. Men nå har eg lært at det er ikkje heilt sånn.

Valentina dansar ballett på Kulturskulen. Til hausten er planen å byrje på Skeisvang. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Valentina bur i Skudeneshavn i lag med mor Maria Robela Duarte De Oliveira og stefar Kay Garred.

Ho har dottera Valentina frå eit tidlegare forhold.

For to år sidan flytta dei til Noreg. No er familien fortvila.

Opna hotell i Brasil

Kay Garred og Maria Robela Duarte De Oliveira møttest i Brasil i 2016. Garred var i landet for å sette i stand ein eigedom utanfor byen Natal. Eigedommen skulle bli hotell.

I 2017 gifta dei seg i Haugesund.

Valentina var då ni år gammal.

– Eg lovde at eg skulle ta vare på dei til døden skilte oss ad, seier han.

Etter bryllaupet reiste dei tilbake til Brasil og jobba vidare med hotellprosjektet.

Hotellet opna i november 2019, men det tok ikkje lang tid før pandemien gjorde det vanskeleg å drive.

Skulane stengde, gjestane blei borte. Garred reiste heim til Noreg i 2020. Men på grunn av pandemien fekk han ikkje lov å ta med seg familien.

Først eit år etter kom familien etter. Først på turistvisum, så søkte dei familiegjenforeining i august 2021.

Avslaget frå UDI kom i november same år.

UDI skreiv at Garred tente for lite. Det såkalla underhaldskravet var ikkje oppfylt.

På tidspunktet då avslaget kom, hadde Garred nyleg fått innvilga uføretrygd.

Men denne låg 6356 kroner under grensa i underhaldskravet. I årleg inntekt.

529 kroner per månad.

Og fordi han ikkje oppfyller kravet til framtidig inntekt, stiller også direktoratet krav til tidlegare inntekt.

Familien seier dei trivst godt i Skudeneshavn. Kona Maria ønsker å jobbe, men det kan ho ikkje så lenge ho ikkje har innvilga opphald. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Denne er mykje lågare enn kravet som er sett av UDI, fordi han var i Brasil i denne perioden.

– Dei kronene seier jo ingenting om forsørgjarevna mi, seier Garred.

Familien klaga via advokat, men fekk nytt avslag på vesle julaftan i 2022. I avslaget stod det at familien måtte vere ute innan 31. desember og at saka var sendt vidare til UNE.

I byrjinga av juni i år kom det endeleg avslaget frå UNE.

Maria og Valentina er i Noreg ulovleg. Dei må reise snarast. Viss ikkje kan politiet pågripe dei og transportere dei ut av landet.

– Dette rammer jo berre dei svakaste. Eg trur ikkje denne lova var laga for meg, men ho rammar meg fordi eg tener 500 kroner for lite i månaden, seier han.

Familien ventar på å komme inn på møtet utlendingseininga. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Krav om forsørging

Einingsleiar i UNE, Ingun Marie Halle, seier til NRK at det for å kunne få løyve stillast eit krav om forsørging.

Ho forklarar at formålet med underhaldskravet mellom anna er å sikre at den som får opphaldsløyve blir forsørga og ikkje treng stønad frå det offentlege.

– Om ein referanseperson ikkje kan arbeide på grunn av helseproblem, har lovgivar bestemt at uføretrygd av ein viss storleik kan oppfylle underhaldskravet. Dette beløpet er ikkje oppfylt i denne saka.

Les heile svaret frå UNE nedst i saka.

Politiet banka på

Måndag denne veka kom politiet umeldt på døra heime hos familien. Like etter kom NRK for å intervjue familien. Dette var avtalt nokre dagar i førevegen.

Politiet ville sjå passa til Maria og Valentina. Det fekk dei ikkje og bad familien møte på politistasjonen i Haugesund tysdag føremiddag.

– Har du gøymd passa?

– Eg sa at eg har ikkje passa nå, men skal finne dei og ta dei med. Når dei truar med å ta familien min, prøver eg på alle måtar å stikke kjeppar i hjula for dei, seier Garred.

Tysdag møtte dei tre hos utlendingseininga på Haugesund politistasjon.

Etter ein og ein halv time kom dei ut utan pass, men med eit førehandsvarsel om utvising i hendene.

Etter møtet har dei med seg dokumentet som viser at det blir førebudd utvisingssak mot dei. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Her står det at UDI førebur utvisingssak mot dei. Dei har to veker på å klage på vedtaket. Til dette har dei krav på fri rettshjelp.

NRK har lese dokumentet.

– Nå må eg få tak i advokat, men uansett om det ikkje blir utvisingsvedtak er likevel det andre vedtaket frå UNE gjeldande, seier Garred.

Kona set seg ned på ein stol i gangen på politistasjonen.

– Eg er heilt sjokkert. Viss vi drar får vi ikkje komme tilbake. Eg føler meg som ein banditt, seier ho.

– Eg er jo ein person

I framtidsplanane til Valentina er danselinja på Skeisvang vidaregåande skule i Haugesund. Ho har allereie vore på opptaksprøve.

Når ho blir vaksen, vil ho jobbe med noko innanfor kulturfeltet.

– Eg får lov å gå på skulen den siste veka, reise på klassetur og til Trondheim. Men då er det slutt. Dei behandlar oss som me er ein ting. Eg er jo ein person, seier ho.

Valentina gleder seg til å reise på UKM-festivalen i Trondheim for å dansa. Men når ho kjem heim blir ho kasta ut av landet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Mora Maria bekymrar seg særleg for dottera når ho tenker på retur til Brasil.

– Eg tenker på Valentina som har fått venner i Noreg, og berre har begynt å leve livet. Drar vi til Brasil må vi starte på nytt, seier ho.

Garred har ikkje moglegheit til å slå følge. Då mistar han inntekta si.

– Eg har ikkje råd til å reise fram og tilbake eller sende dei fram og tilbake.

– Kva gjer du nå?

– Kva skal eg gjere?

Natt til tysdag sende Garred klage via e-post til Sivilombodsmannen om saka si.

Justis- og beredskapsdepartementet viser til UDI og UDI viser til UNE for kommentarar.

Må dokumentere inntekt

Einingsleiar i UNE, Ingun Marie Halle, seier til NRK at om Garred kan dokumentere at han har fått arbeidsinntekt i tillegg til uføretrygda, vil kravet kunne bli oppfylt.

– Det er opplyst at Garred har noko arbeid i tillegg til uføretrygd. På UNE sitt vedtakstidspunkt var det ikkje dokumentert at han faktisk hadde arbeidsinntekt, seier ho.

Ho forklarar vidare at det kan gjerast unntak frå underhaldskravet der det ligg føre «særleg sterke menneskelege omsyn».

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I vurderinga blir det mellom anna lagt vekt på om det ved søknaden er halde ved lag eit allereie etablert familieliv med Garred, eller om det er snakk om å etablere eit nytt familieliv.

– I denne saka var det snakk om etablering av eit nytt familieliv, noko som givast mindre vekt enn dersom det dreier seg om å halda ved lag eit allereie etablert familieliv, seier ho.

Dei forklarar at dei har sett på dottera Valentina sin situasjon, men at den ikkje er av ein slik karakter at det blir utslagsgivande.

– Dottera, som no er 15 år, har vore i Noreg i to år og har akkurat fullført grunnskolen i Noreg. Det skal etter praksis lengre tilknyting til for at slik tid skal bli utslagsgivande. Ho har lang tilknyting til Brasil og skal reise tilbake til heimlandet med si eiga mor, seier Halle.