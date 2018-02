Katt redda fra takrenne

Midnatt rykka brannvesenet i Haugesund ut for å hjelpe en katt ned fra ei takrenne. Dyret hadde lagd såpass lyd at natteroen for naboene sto på spill, ifølge Haugaland & Sunnhordland 110-sentral. Brannmannskap og stige brakte katten til bakkenivå.