Kastet glans over Jotun

Olje- og energiminister Tina Bru var i dag med å feiret at Rosenberg verft nå er i gang med å oppgradere produksjonsskipet Jotun for Vår Energi. 1500 årsverk skal de neste to årene gjøre jobben. Når skipet er ferdig skal det tilbake til feltet Balder.