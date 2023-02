Kaster styret i Karmøy Høyre

Fylkesstyret i Rogaland Høyre tar grep og kaller inn til ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte i Karmøy Høyre i midten av mars for å velge nytt styre og ny listetopp. Det har vært lange og dype konflikter i Karmøy over lang tid, og det sittende styret har ikke klart å roe ned situasjonen, ifølge fylkesstyret. Fylkesleder Ane Mari Braut Nese sier til Haugesunds Avis at nå er det nok spetakkel i Karmøy Høyre.