Karmsundgata står klar den 20. desember

Klokka 14, den 20. desember, er det offisiell opning av den utvida Karmsundgata i Haugesund. Gata er utvida frå to til fire felt, frå Opelkrysset og om lag 1100 meter inn mot sentrum. På strekninga er det også bygd sykkel- og gangveg og to nye gangbruer over gata. Oppgraderinga av Karmsundgata har gått føre seg i to år.