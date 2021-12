Karmsundgata får fire felt

I dag klokka 13, blir første spadestikk i prosjektet som skal utvide Karmsundgata i Haugesund, tatt. Det skjer eit halvt år etter at utvidinga skulle ha vore ferdig, etter planen, skriv Haugesunds avis. Men ein avlyst anbodskonkurranse og rundar i rettsapparatet, gjer at utvidinga frå to til fire felt den siste kilometeren inn til sentrum av Haugesund, først startar nå.

Det skal også byggjast sykkel- og gangveg og to nye gangbruer på strekninga.