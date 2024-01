Karmsund folkemuseum fortsatt delvis stengt etter asbestfunnet

Karmsund folkemuseum er fortsatt delvis stengt.

I fjor ble det funnet asbest i lokalene, og arbeidet med å fjerne dette pågår fortsatt.

Før jul ble den byhistoriske utstillingen åpnet igjen for publikum. Etter planen skal noen flere av utstillingene åpnes delvis denne måneden og neste.

Det er ikke fare for at publikum blir utsatt for asbest ved besøk på museet, melder museet selv.