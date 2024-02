Karmøylista fortel kvifor dei har ekskludert to medlemmer

Styret i Karmøylista kalla i går inn til pressekonferanse om kvifor dei har ekskludert tidlegare Høgre-politikarar, Ole Kristian Nilsen og Jan Birger Medhaug frå partiet.

Gruppenestleiar Lillian Levik Løndalen har opplevd ei ovanfrå og ned-haldning frå dei to, refererer Haugesunds avis.

– På møter hevar dei stemma for kvar minste ting. Karmøylista har også fått mange nye medlemmar under 30 år. Dei yngre har blir møtt med ein negativ haldning frå dei to, seier Løndalen.

Verken Nilsen eller Medhaug kjenner seg igjen i denne skildringa, seier dei til avisa.