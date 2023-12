Karmøy vedtok budsjett ei veke etter kaosmøtet

I eit ekstraordinært kommunestyremøte måndag kveld blei budsjett og økonomiplan vedtatt i Karmøy, skriv Haugesunds Avis.

For ei veke sidan skapte politikarane i kommunen overskrifter etter at kommunestyremøtet enda i kaos då dei skulle behandle saka om den nye politiske stillinga som skulle gå til Ap-politikar og eksordførar Jarle Nilsen. Møtet enda med at dei måtte utsette heile behandlinga av budsjett og økonomiplan.

Men i kveld har politikarane vedteke budsjettet med den politiske stillinga.