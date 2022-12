Karmøy reddar flyplassen

I går kveld løyvde Karmøy kommunestyre 10 millionar kroner til Haugesund lufthavn. Det var 3 millionar kroner meir enn det flyplassen hadde bedt om. Haugesund lufthavn har bede om eit lån på til saman 20 millionar kroner frå kommunane på Haugalandet for å kunne halde oppe drifta. – Med pengane frå Karmøy så ser me at brikkene fell på plass, seier styreleiar Martin Laurhammer i Lufthavndrift AS til Haugesunds avis.