Karmøy og Tysvær vil teste likevel

Nå har Karmøy og Tysvær kommune bestemt at skoleelever og barnehagebarn må teste seg før oppstart i januar. Fra 1. januar får ansatte i skoler og barnehager unntak fra karantene i arbeidstiden. For å unngå smittespredning anbefaler helsemyndighetene at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart. I Kamøy skal mellom åtte og ni tusen tester deles ut til skolene og barnehagene.