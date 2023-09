Karmøy har fått nytt brukerombud

Etter mange meldinger fra innbyggere som er i konflikt med kommunen, vedtok politikerne i Karmøy at de trengte et ombud som kunne roe ned situasjonen. Nå er brukerombudet endelig på plass. Jan Over Sørlie heter han, og går inn i en 30 prosent stilling i kommunen.

Målet er å hjelpe alle som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, samt pårørende.

– Jeg vil lytte til alle. Så får jeg finne en smart måte å bruke ressursene, slik at jeg kan hjelpe flest mulig og spesielt de som trenger det mest. Om jeg ikke kan bidra til at alle får det de ønsker seg, kan jeg bidra til at de blir hørt og sett. På den måten kan vi forhåpentligvis dempe konfliktnivået, sier Sørlie ifølge Karmøy kommune sine nettsider.