Karmøy bøtelegges med 300.000 kroner for brudd på personvern

Datatilsynet har ilagt Karmøy kommune et gebyr på 300.000 kroner for brudd på personopplysningssikkerheten, skriver kommunen på sine nettsider.

Det er ikke grunn til å tro at sensitive opplysninger er delt, kompromittert eller har kommet på avveie, skriver de videre.

Bakgrunnen for overtredelsesgebyret er at ansatte innen helse og omsorg har lagret personopplysninger i et område definert som intern sikker sone, men uten at mappene har hatt nødvendig tilgangskontroll.

I alt kan 2377 ansatte ha hatt mulighet til å innhente personsensitive opplysninger om pasienter og brukere inne på det aktuelle fellesområdet.

Det var kommunen selv som oppdaget brudd på personvernlovgivningen.