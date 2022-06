Karl tar med Else (1) på gamingtreff i barseltiden

Utenfor Stavangers første gaminghall står en barnevogn.

Her ligger lille Else Nevland og sover, mens pappa Karl Fjelde Nevland sitter i en gamingstol og spiller dataspillet Rocket League.

De to er del av det som er landets første organiserte gamingbarselgruppe.

Barselgaming

Ruben Eggebø er grunnlegger av Haven, Stavangers første gaminghall. Han ønsket å gi foreldre som er i permisjon en møteplass som ikke har eksistert tidligere.

– Det er behov for møteplasser innen dette interessefeltet. Når man er i permisjon mister man gjerne mye av miljøet rundt seg på dagtid. Vi ville gjøre noe for dem som har mye tid hjemme, og som har denne interessen, sier Eggebø.

Karl Fjelde Nevland og Else Nevland tester forholdene i bilsimulatoren: – Nå tenkte vi å teste stasjonsvogn på bane i stedet for Formel 1-bil, spøker Karl. Foto: Odin Omland / NRK

Karl Fjelde Nevland forteller at livet i pappapermisjon er travelt, men at det er kjekt å komme seg ut for å møte andre som er i pappaperm i spillsalen.

– Det er veldig viktig å møte likesinnede. Når vi er her er det på barna sine premisser. Om man må gå ut fra spillet, er det ingen som klager på det. Det er fint å kunne spille i et miljø som har litt lavere skuldre enn det man kanskje møter ellers, sier han.

Fjelde Nevland har en PC hjemme, men velger likevel å dra på barseltreff hos Haven nesten hver tirsdag.

– Du får deg en tur ut av huset, og møter andre. Man får det sosiale påfyllet i større grad enn hjemme, og det føles mindre råttent og isolert å sitte her å game enn det gjør hjemme.

Selv om han selv trives på barselgaming, påpeker han at det fort kan oppstå skepsis når det gjelder valget om å ta med barna på gamingtreff.

Selv er han imidlertid aldri så på som når han har med seg babycallen.

– Man får ikke like stort pluss i boka om man går på gamingtreff som når man går på babytrall. Jeg tror det handler om at det er nytt, og at man er redde for at vi skal neglisjere barna, sier han.

Ble lansert på kvinnedagen

8. mars bestemte Eggebø seg for å lansere barselgruppe for nybakte foreldre, hvor e-sport står i fokus.

– Vi lanserte det på kvinnedagen fordi det er for lite fokus på kvinner i spill og i teknologiverdenen generelt. Vi tenkte at vi ville gjøre noe som skapte oppmerksomhet, og noe som er ekstremt utypisk for gaming. Da var barselgaming det mest utypiske vi fikk til, sier Eggebø.

Ruben Eggebø etterlyser flere mødre på barseltreffene: – Til nå har det vært flest fedre, som viser oss at det trengs en større innsats her for å tilgjengeliggjøre Haven for kvinner. Foto: Elise Pedersen / NRK

Dermed rullet ballen i gang, og både nybakte mødre og fedre har vært innom spillhallen i barseltiden.

– Hvordan er det å ha småbarn krypende rundt i lokalene deres?

– Det er veldig gøy altså, vi går rundt og er e-sport-instruktører og er også litt barnepassere når dette pågår. Foreldrene spiller mens barna krabber rundt, sier grunnleggeren lattermildt.

Ifølge grunnlegger Eggebø har tilbudet blitt godt mottatt av flere foreldre i permisjon.

– Det er god rate på å komme tilbake igjen. Jeg vet ikke om det er barna eller foreldrene som er mest gira på å komme hit, men det ser ut som alle koser seg.

Karl og Else har begge stiftet bekjentskap gjennom barseltilbudet. Foto: Odin Omland / NRK

Jenteproblemet

NRK har tidligere omtalt Lotta Klonteig, en av Norges mest kjente tidligere gamere. Hun har valgt å kalle seg «dum bitch» på nett, for å komme haterne i forkjøpet.

Ruben Eggebø i Haven e-sport påpeker at gaming-barselgruppa er et tiltak for å inkludere kvinner i gamingverdenen.

– Vi er veldig opptatte av at e-sport og gaming må gjøre en innsats for å være mer tilgjengelige, og spesielt for kvinner. Her vil vi gå bort fra det å sitte i mørket, og det såkalte «gamingstempelet». Vi vil gjøre noe som passer storsamfunnet, sier Eggebø.