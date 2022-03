Det er kun spilt to serierunder av årets Toppserie, men ligaen er rukket å bli kraftig kritisert av eksperter og klubber.

Denne sesongen deles Toppserien opp i sluttspill etter grunnspillet på 18 kamper. Kort fortalt skal de fire beste lagene gjøre opp om de fire øverste plassene på høsten, mens resten spiller for å unngå nedrykk.

Forskjellen er imidlertid at der topplagene tar med seg noen poeng, vil de resterende lagene starte sluttspillet med null poeng.

– Det er som 18 treningskamper, da. Du får jo ikke med deg noen poeng videre, så det er jo egentlig helt tragisk, sier Sævik til NRK.

«Barnefotball»

Avaldsnes- og landslagsspilleren fortalte først om misnøyen til Haugaland TV. Der trener John Arne Riise ser positivt på ekstra forberedelsestid til nedrykkskampene, er Sævik klar på at det kan gå utover motivasjonen.

– Alle som driver med toppidrett vil jo vinne hver eneste kamp, men det er kanskje ikke den beste motivasjonen å vite at «OK, vi tapte, men det er ikke krise fordi når sluttspillet kommer, stiller alle likt uansett», sier Sævik.

Sævik sier den nye ordningen tærer på motivasjonen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Har dette vært tema blant spillerne og i klubben?

– Ja, ikke sånn at man har snakket med trenerne og avtalt prat, men det er mange som har bemerket det. At de ikke synes så mye om oppsettet som er nå, og de føler at de er i breddefotballen og i barnefotballen, sier hun og fortsetter:

– At du ikke blir tatt så seriøst når det er sånn at du starter på null igjen. «Første målet vinner», liksom. Det føles ikke som det er helt nivå på det, og jeg tror topp fire-lagene tjener marginalt på det, sier Sævik.

26-åringen mener det ville vært et bedre alternativ å kutte ned antall lag ytterligere hvis man var så bekymret for kvaliteten.

Kan bli endringer

Avaldsnes er én av fem Toppserieklubber som er representert i utvalget som nå evaluerer det nye seriesystemet.

Utvalget består også av representanter fra Norges Fotballforbund, samt styremedlem Ingvar Graffer i Toppfotball Kvinner.

– Mitt syn er at det er noen positive sider, og så er det dessverre litt for mange negative. Dette med at det blir litt for mange kamper som ikke betyr noe. Det er selvfølgelig ikke heldig med tanke på at man ønsker å ha spennende kamper hver helg, sier Graffer til NRK.

Ingvar Graffer, styremedlem i Toppfotball Kvinner. Foto: privat

Allerede før sesongen ble det gjort én vesentlig endring. I teorien kunne et lag fra 1.-divisjon få en kvalikplass til mesterligaen via sluttspillet, men dette ble sløyfet etter kraftige reaksjoner.

Det nye seriesystemet skulle egentlig blitt sjøsatt for to år siden, men koronapandemien satte det på vent.

– Vi har tidlig sett at det ble nødvendig å gjøre tilpasninger og kanskje drastiske endringer. For å få god tid på den prosessen, ble utvalget satt ned før seriestart, sier Graffer.

Avaldsnes-trener John Arne Riise ser positivt på at de får ekstra forberedelsestid til nedrykkskampene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Graffer forteller at det er flere klubber som har reagert på at selve endringen gikk vel fort.

Sluttspillordningen ble vedtatt på Fotballtinget i 2019, men detaljene i omleggingen ble presentert for klubbene bare to dager i forkant, ifølge Graffer.

– Trenere og spillere fikk ikke akkurat god tid?

– Det er helt korrekt. Det er kanskje derfor man burde hatt en høringsrunde hvor klubber, trenere og spillere kunne blitt hørt i denne prosessen, sier Graffer.

– Hvilken verdi ville det hatt?

– Det ville gitt en større forankring til et nytt seriesystem. Det tror jeg gjelder alle prosesser. Jo flere høringer med flere interessenter, jo bedre er man skikket til å finne et godt resultat.

– Nødt til å prøve før man konkluderer

Truls Dæhli, fungerende elitedirektør i Norges Fotballforbund er ikke enig i kritikken fra Sævik.

– Det må hun naturlig nok få lov til å mene. Det er harde ord at man ikke tar spillerne på alvor. Det er jo nettopp det denne spissingen er ment å gjøre. Å øke kvaliteten gjennom jevnere konkurranse.

Truls Dæhli, fungerende elitedirektør i Norges Fotballforbund, mener man må prøve ut systemet før man konkluderer. Foto: Lise Åserud

– Så ser man selvfølgelig, litt etter hvordan ligaen utvikler seg, at det vil komme kamper som noen mener ikke har mye konkurranseverdi i seg. Men den risikoen ligger jo i ethvert seriesystem.

Dæhli ønsker ikke å kommentere prosessen rundt vedtaket, og ingen andre NRK har vært i kontakt med i NFF har hatt anledning til å svare på disse spørsmålene.

Men på spørsmål om man heller burde ha undersøkt ordningen mer i forkant av sesongen, istedenfor å bruke en hel sesong til å teste ordningen er han tydelig.

– Skal man prøve noe nytt, må man faktisk prøve det. Så må man erfare og konkludere. Hvis det du spør om er om den kan endres underveis, så er det helt utenkelig.