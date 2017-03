Kari Raustein melder seg ut av Frp

«I forbindelse med at jeg har mottatt dokumentasjon på det som jeg lenge har hatt mistanke om, nemlig at medlemmer av min egen bystyregruppe, har motarbeidet meg i mitt virke i Stavanger-politikken finner jeg ikke å kunne fortsette som politiker for Stavanger Frp.»

Dette skriver Kari Raustein, mangeårig lokalpolitiker i Stavanger, i en pressemelding. Hun trekker seg fra partiet på grunn av forhold hun mener strekker seg tilbake til 2015.

– I alle interne valg i bystyregruppa – både politiske og andre verv – har jeg opplevd at gruppen skulle ta meg, sier Raustein til NRK.

– Jeg har forsøkt å ta det opp i gruppa og mer sentralt i Frp. Jeg har prøvd å stoppe dette for å få en bedre og sunnere utvikling i partiet, men det har jeg ikke lyktes med, sier hun.

– Sitter på dokumentasjon

Leder for bystyregruppa i Stavanger Frp, Christian Wedler, sier han vil kommentere Kari Rausteins utmelding seinere i dag.

Raustein hevder hun sitter på dokumentasjon som bekrefter denne framferden til bystyregruppa.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med den dokumentasjonen, sier hun.

– Hvorfor ikke?

– Dokumentasjonen drar inn andre mennesker, sier Raustein.

– Du hevder dette har pågått i lang tid. Hvorfor gjør du dette først nå?

– Tanken har streifet meg flere ganger. Orker du dette? Holder du ut? Er det verdt det Jeg har vært aktiv i 10–11 år, og medlem siden 2002. Jeg har vært veldig glad i partiet. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg kunne ikke fortsette, sier Raustein.

Lokalpolitikeren kommer også med kritikk mot media, hun mener det har vært «unødvendig» mange medieoppslag knyttet til henne.

«Jeg har kommet til et punkt hvor jeg må tenke på min egen velferd og helse. Vi politikere må tåle mediepress, men når ens egne partikolleger motarbeider meg i mitt virke som politiker kan jeg ikke fortsette. Jeg ønsker ikke å fortsette å bli offentlig ydmyket av min egen bystyregruppe.», skriver Raustein i pressemeldingen.

Fortsetter i politikken

Selv om hun melder seg ut av Frp, vil Raustein fortsette som uavhengig politiker. Det innebærer at Raustein fullfører sin periode som 1. vararepresentant til Stortinget, representant i Rogaland fylkesting og representant i Stavanger bystyre.

Ifølge Stavanger Aftenblad melder også Rausteins mann, Øyvind Raustein, seg ut.

Etter at Tore B. Kallevig trakk seg som ordførerkandidat før kommunevalget i 2015, blei Kari Raustein i mars partiets nye ordførerkandidat i Stavanger. På et nominasjonsmøte i mai samme år snudde partiet, og valgte i stedet Christian Wedler som ordførerkandidat.

I desember satte Rogaland Frps nominasjonsmøte Kari Raustein på 10. plass på lista til stortingsvalget 2017.