Kapteinen får reise hjem

Kapteinen ombord på lasteskipet Harrier får nå forlate landet etter at han har fått passet sitt tilbake. Det bekrefter sjømannslege Kurt Lund. Kapteinen får med seg to av mannskapene, resten blir værende ombord. Det er delvis helsemessige årsaker som er grunnen til at kapteinen nå får reise hjem.