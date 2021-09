Kappløp med tiden

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune mener de neste seks ukene blir et kappløp mellom koronasmitten og vaksineringen, skriver Aftenbladet. Beredskapssjefen er bekymret over smitteutviklingen, og sier at enten blir nok vaksinert, ellers vil mange komme til å bli smittet.