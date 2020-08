– Tre oppdrag på eitt døgn. Eg har berre sove i fire timar.

Monica Hovden klatrar opp trappa til loftet til ein trong garasje. Det luktar sterkt av kattemat. Prosjektet er å lokke ut kattungar som ligg gøymt under golvet.

Dei er ville og kan vere sjuke. Men å få kattane ut kan ta timar, om ikkje dagar.

– Gudskjelov har vi andre organisasjonar òg, men dei er jo like sprengt, seier Hovden.

SJENERTE: Kattane gøymer seg under garasjegolvet. Vanskelege å få til å samarbeide, men til slutt kom både mora og kattungane ut. Foto: Robin Nekstad, Lucas

Frå Mandal til Finnmark

Dyrebeskyttelsen Noreg opplyser at alle deira 27 lokalkontor, over heile landet, står til knea i arbeid på denne tida av året.

– Det er mange fleire dyr enn det vi klarer å hjelpe, seier Åshild, dagleg leiar i Dyrebeskyttelsen Noreg.

Og dyra som ikkje får hjelp, går ei hard tid i møte. Frost, sjukdom og svolt tek livet av ein stor andel.

– No kjem hausten, som vi veit er tida der kattar og kaninar døyr ute, seier ho.

TRONGT: Opp i trær, under hytter, overalt eigentleg, er slik Monica Hovden beskriv kvar dei jobbar. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Vil ha merking

Derfor er det éin ting både Dyrebeskyttelsen Noreg og Lucas er opptekne av, nemleg ID-merking.

– Problemet er heilt full mogleg å løyse, med å få på plass obligatorisk ID-merking, slik at ansvaret for dyret blir plassert der det høyrer heime, nemleg hos dyreeigar, seier Roaldset.

Sjølv om kravet vil vere vanskeleg å handheve, peikar leiaren for Dyrebeskyttelsen Noreg på at det same gjeld trafikkreglar, og at ein kjem langt med tillit.

– Vi har masse lovverk som er vanskeleg å handheve, men heldigvis er dei fleste lovlydige, seier Roaldset.

Bollestad: – Ikkje lett å gjennomføre i praksis

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad svarer NRK per e-post.

– Å gjere ID-merking obligatorisk kan verke som ei enkel løysing, men av fleire grunnar er det ikkje like rett fram å gjennomføre i praksis.

Ho skriv at ein må vareta personvern og at ein må greie ut om eit eventuelt register skal vere offentleg eller privat. I tillegg må ein kunne handheve kravet, meiner ministeren.

– Det er svært usikkert om dei som per i dag ikkje merker dyra sine på privat initiativ, faktisk vil gjere det dersom det blir eit krav, skriv Bollestad.

Ministeren sende i fjor ei bestilling til Mattilsynet om å sjå på obligatorisk ID-merking av hundar, og meiner det er for tidleg å vurdere merking av fleire dyreartar før ho har fått svar på bestillinga.

KAMP MOT TIDA: For Monica Hovden og dei andre i Lucas er minuttane viktige når dei er ute. Målet deira er å redde så mange kattar som mogleg, men mange må avlivast eller er for svake til å leve. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Bruker store beløp

– Sidan 2016 har vi tatt inn over 700 heimlause kattar, og det er berre vår organisasjon, seier Robin Nekstad i organisasjonen Lucas.

Han er med på garasje-aksjonen, utan mykje hell så langt. Kattane vil ikkje kome ut frå under golvet, men har gøymt seg endå betre, og då går timane.

I tillegg er arbeidet dyrt. Dyrebeskyttelsen Noreg opplyser at deira utgifter i fjor låg på om lag 22 millionar kroner, og Nekstad og Hovden i organisasjonen Lucas brukt over 230.000 kroner i år, berre på veterinær.

– Så, chip og kastrer. Det er hovudbodskapen vår, seier Hovden.