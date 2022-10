Kapasitet i tilfluktsrom i Rogaland

NRK presenterer i dag ei oversikt over kapasiteten til både offentlege og private tilfluktsrom her i landet. Til saman er det plass til 2.5 millionar menneske i desse romma. I Rogaland er det Haugesund kommune som har størst prosentvis dekning, med plass til 74 prosent av innbyggjarane i tilfluktsrom. Deretter kjem Sauda kommune. Minst kapasitet er det i Suldal med to prosent dekning og på Utsira, der dekninga er null prosent.

Her er heile lista:

Sokndal: 26 prosent

Lund: 39 prosent

Eigersund: 46

Bjekreim: 28

Gjesdal: 25

Klepp: 30

Time: 45

Hå: 23

Sandnes: 41

Sola: 45

Strand: 25

Hjelmeland: 58

Stavanger: 61

Randaberg: 34

Suldal: 2

Sauda: 63

Vindafjord: 36

Haugesund: 74

Karmøy: 34

Tysvær: 32

Utsira: 0