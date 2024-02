Kaos på veiene i Dalane

Underkjølt regn førte til svært glatte veier i Dalane søndag ettermiddag og kveld. Veitrafikksentralen opplyste til Dalane Tidende at de hadde fått mange meldinger. Regnet frøs på bakken og saltet virket dårlig.

Daglig leder i Egersund Bilberging AS Jonny Brekke sier til avisen at det var kaos og et døgns venting på bergingsbil.