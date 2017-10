Kandidat til å bli forsvarsminister

Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, er kandidatene til å bli forsvarsminister hvis Ine Eriksen Søreide blir utenriksminister, ifølge Aftenposten. Glad Pedersen var så sent som for to år siden statssekretær i Utenriksdepartementet.