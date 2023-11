Kan være sammenheng mellom branner i Stavanger

Politiet utelukker ikke at det er sammenheng mellom fire branner i søppeldunker og brannen i det ubebodde huset på Gausel i Stavanger.

– Det er en av hypotesene våre at det kan være en sammenheng mellom brannene, sier operasjonsleder Bjørn Iden.

Onsdag ettermiddag brant det i tre søppeldunker i Jåttåvågen. Litt senere brant det i en søppeldunk på Boganesveien. Begge steder er ikke langt fra det ubebodde huset.

– Vi har ikke noe mer å gå på enn at det er påfallende at det er branner i søppeldunker, og ikke lenge etter brenner det i et ubebodd hus.