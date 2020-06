Kan tjene seg rike som fiskere – unge søker som aldri før

– Det er noe helt eget å være på sjøen. Kjekt å se fangsten jeg får, og så er det et miljø jeg trives i, sier Marcus Karlsen.

– Jeg kommer fra gård, men jeg ble interessert i fiskeryrket etter at jeg jobbet på lakseklekkeri. Det er kjekt og hardt arbeid. Jeg vil ikke ha kontorarbeid, sier Lars Arne Veka.

Begge to vil bli fiskere og har søkt på yrkesutdannelsen fiske og fangst på Strand videregående skole i Rogaland.

Marcus Karlsen (t.v.) har fisket med sluk siden han var liten, og derfor var det naturlig å søke på fiskerutdannelsen. Lars Arne Veka innrømmer at penger er litt av motivasjonen for å ville bli fisker. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det ryktes at det er godt betalt, så det er litt kjekt det også. Hvis du fisker dårlig, kan du risikere at lønnen blir dårligere. Har du et bra år som fisker, kan du bli rik.

Strand videregående skole er en av 20 skoler over hele landet som tilbyr yrkesutdannelsen fiske og fangst. Alle skolene NRK har vært i kontakt med, melder om stor søking i år. På Strand er det i år 22 søkere, mot seks i fjor.

– Vi lurer litt på hvorfor så mange har søkt, men tror det både har med at yrkesfag generelt er mer populært, og at det er mulig å tjene mye som fisker hvis du jobber godt, sier avdelingsleder Camilla Skappel Vidnes på Strand videregående skole.

– Yrket er vinden, og vi gleder oss over det. Nå er det mange som håper at vi skal klare å bygge opp igjen fiskeri i Rogaland, sier avdelingsleder på Strand videregående, Camilla Skappel Vidnes. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Også på Meløy videregående skole i Nordland merker de økt interesse. Den kom allerede i forrige skoleår, med 19 søkere. Året før var det elleve.

– Havbruk generelt sett går godt, og ungdom fanger fort opp hvor det er penger å hente, sier studierektor Marita Martinussen.

Søkere til Fiske og Fangst VG2 Videregående skoler skoleåret 19/20 skoleåret 20/21 skoleplasser Strand i Rogaland 6 22 12 Måløy i Vestland 12 21 12 Ytre Namdal 12 24 Austevoll 30 44 30 Ålesund 27 14 Herøy 10 14 Senja 20 26 15 Sortland 16 22 12 Guri Kunna/Frøya 20 24 14 Fræna 20 16 14 Meløy 19 19 12 Totalt 135 250 133

At det er mulig å tjene godt, bekrefter både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet.

– Jeg vil si at hvis du får plass på en båt med et visst driftsgrunnlag, så kan du tjene fra 600-700.000 kroner og oppover, sier leder i Fiskarlaget Vest, Kåre Eggebø.

– Det har blitt et mer effektivt fiske. Kvoter kan slås sammen på færre fartøy, og fiskere kan tjene gode penger, sier kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet Olav Lekve.

Krevende yrke

I dag er det registrert vel 11.000 fiskere i Norge. Etter mange år med nedgang i antall fiskere, har nedgangen nå stoppet. Statusen for yrket har tatt seg opp.

Det tas opp mer fisk enn tidligere, men det er blitt færre fiskere. Norge har god kontroll på bestandene sine ifølge kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet Olav Lekve. Foto: Helge Sunde / Samfoto

– Vi er veldig glade for at så mange ungdommer vil fiskere. Det er en fantastisk spennende næring som med rett forvaltning skal være der til evig tid, sier Eggebø, og legger til:

– Hvis alle vil bli fiskere, er det ikke plass til alle. Noe av årsaken til at det er blitt så bra, er at vi er blitt færre.

Eggebø advarer mot å bli fisker kun på grunn av lønnen. Selv om næringen og myndighetene i fellesskap har fått til ryddige vilkår, så er det fortsatt et krevende yrke.

– De som har en genuin interesse for fiske, vil ikke angre.

Mangler læreplasser

I Rogaland har fisket vært på vei ned i mange år, og det er bare i Egersund og på Karmøy at det finnes et fiskerimiljø.

– Vi er veldig spent på om vi klarer å fikse læreplass til våre tolv elever, sier Skappel Vidnes.

Både Marcus Karlsen og Lars Arne Veka vil helst i lære på tråler eller notbåt. De vet at det kan være vanskelig å få jobb.

– Når jeg har tatt fagbrev, er planen å ta en bachelor i nautikk for å kunne jobbe som styrmann hvis jeg ikke får jobb som fisker, sier Karlsen.

– Vi må ha gode karakterer for å få læreplass, for yrket er populært. Kanskje kjøper jeg meg min egen sjark når jeg blir litt eldre, sier Veka.