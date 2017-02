Kan ta fleire år før rasfarleg veg blir sikra

Planane omfattar blant anna ein fire kilometer lang rassikringstunnel på vegstrekninga Lovraeidet – Rødsliane. Ein veg lokalsamfunnet i Suldal i lang tid har jobba for å sikra.

– Det er flaks som har gjort at det ikkje har gått liv tapt på denne strekninga, sa dåverande ordførar i Suldal, Torkel Myklebust, til NRK i januar 2013.

Den gong stod kampen om å få omtalt rasvegen i Nasjonal Transportplan (NTP).

I dag er prosjektet med i NTP. Problemet er berre at strekninga ikkje er med før i siste periode. Den strekkjer seg frå 2024 til 2029.

Gerd Helen Bø, ordførar i Suldal. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Med desse planane går det altså fleire år før den rasfarlege vegen får pengar til rassikring.

– Me må arbeida intenst

– Nå må me alle arbeida intenst for å få dette fram i første perioden, altså den som strekkjer seg frå 2018–2021, seier suldalsordførar Gerd Helen Bø (Sp).

Ordføraren er også styreleiar i interesseselskapet Fjordvegen, og i neste veke skal ho besøka vestlandspolitikarar på Stortinget. Der blir den rasfarlege strekninga i Suldal tema.

– Men me er avhengige av at alle jobbar inn mot sine politiske parti, slik at det blir eit massivt trykk på å framskunda saka.

Riksveg 13 mellom Lovraeidet og Rødsliane er både arbeids- og skuleveg for mange i Suldal.

– Alle veit kor nervepirrande det kan vera å køyra på ein veg der du ikkje veit om det vil komma ras, seier Bø.