Kan spre seg til bebyggelse

Politiet melder ved 14-tiden at sterk vind gjør at det er fare for at bråtebrannen ved Seldalsvatnet i Sandnes kan spre seg til bebyggelse i Søredalen. Brannvesenet har styrket bemanningen og sliter med å få kontroll på brannen på grunn av den sterke vinden. Det er foreløpig ikke aktuelt å evakuere folk fra boliger i Søredalen.