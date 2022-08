Kan sikre framtida til klubben

Fotballklubben Viking spelar om minst 30 millionar kroner, når dei spelar siste kvalifiseringsrunde for Conference League mot det rumenske laget FCSB i kveld.

– 30 millionar kroner betyr at drifta av Viking i stor grad vil vera sikra dei neste to åra, seier trenar Bjarte Lunde Aarsheim.