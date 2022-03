Kan registrere seg på Jæren

Justis- og beredskapsdepartementet åpner opp for at ukrainske asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet for å lette på presset på det nasjonale ankomstsenteret på Råde. I Sør-Vest politidistrikt blir det fra onsdag mulig for Ukrainere å registrere seg ved Jæren politistasjon på Bryne.