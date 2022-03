Kan oljeprisen gå over 200 dollar?

– Oljeprisen har alt dobla seg frå nyttår, og det er heller ikkje umogleg at den kan koma over 200 dollar. Det seier sjeføkonom SR-bank, Kyrre Knudsen. Men han understrekar at det eigentleg er umogeleg å spå kva som skjer nå.