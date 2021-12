Kan jobbe mer overtid

Sjukepleierforbundet har inngått en avtale med Stavanger universitetssjukehus som gir ekstra tillegg og mulighet til å jobbe mer overtid i julen, skriver Aftenbladet.

Avtalen skal sikre nok ansatte på jobb i julen.

Avtalen utvider grensen for hvor mye sjukepleierne kan jobbe per dag og uke, men avtalen er frivillig for medlemmene i sjukepleierforbundet.