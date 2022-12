Kan ikke varetektsfengsles etter å ha tent på leilighet

Mannen i 20-årene som er siktet for brannen i omsorgsleilighetene natt til fredag i Haugesund, blir likevel ikke varetektsfengslet. Mannen erkjenner å ha tent på i sin egen leilighet. Til Haugesunds Avis sier politiadvokat Hans Halvor Kvåle at vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt. Moren til mannen sier til avisen at de har varslet mange ganger at mannen trenger hjelp, men at de ikke blir hørt.